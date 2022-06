Laissez-vous subjuguer par le parfum enivrant du jardin de la Bouthière ce week-end !

Le jardin de la Bouthière est sans doute l'un des plus beaux jardins privés de Saône et Loire... et à chaque fois que l'honneur nous est donné de parcourir ses allées, on se laisse subjuguer par les lieux, envoûter par les odeurs et couleurs. Le dépaysement est garanti à la Bouthière et comptez sur Sylvie et Patrice de l'Epine, les propriétaires des lieux, pour vous apporter tout leur savoir-faire et l'historique de ce lieu.

A coups de photographies, ils ne sont jamais avares à venir expliquer toute l'histoire du jardin de la Bouthière, un site totalement remanié et imaginé par le couple. Aujourd'hui, c'est un dédale de parfums et de couleurs qui s'ouvre aux visiteurs...

Nous... on adore ... pas la peine de le dire autrement !

Cerise sur le gâteau, le jardin qui ouvre ses portes exceptionnellement ce week-end permettra encore et toujours de récolter des fonds qui seront redistribués en direction de l'Association Jardins et Santé qui permet d'ériger de nombreux jardins à proximité immédiate de lieux de soins. Une manière de joindre l'utile à l'agréable.

Entrée 5 euros et visite libre jusqu'à 19h. Le parc de 5 hectares sera également accessible.

Jardin de la Bouthière

Adresse:

71390 Chenôves

Tel : 06 64 47 21 40

Courriel : [email protected]

