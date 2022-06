A Rully, la Maison Amelin fête son 60e anniversaire et vous invite à partager ce moment

Ce n'est pas une maison viticole habituée à faire du bruit et pourtant la Maison Amelin tenue par Géraldine, 3e génération, entend fêter comme il se doit son 60e anniversaire. Née des mains des grands parents, Georgette et Edmond en octobre 1962 et les parents de Géraldine, Jean-Pierre et Bernadette, la maison s'installe définitivement en 1969 au 110 Grande Rue à Rully, pour ne plus jamais la quitter.

Spécialisée dans l’élaboration de Crémant de Bourgogne et de vins mousseux, la maison Amelin travaillle exclusivement sur le marché national. Rien à l'export et 100 % en direction du particulier s'amuse à préciser Géraldine Amelin. Une spécificité qui explique le succès et la pérénité de la maison de Rully. Mieux encore, et depuis l'initiative prise par son père, une grande partie des livraisons est assurée directement par la Maison à travers toute la France. Une manière de préserver un contact aïgu avec sa clientèle, toujours fidèle. Aujourd'hui, les seules vraies inquiétudes au menu restent l'inflation sur le verre et l'aluminium... mais une inquiétude que Géraldine Amelin entend mettre de côté pour se concentrer sur le seul vrai moment à célébrer... le 60e anniversaire.

4 jours durant, les 23, 24, 25 et 25 juin, à partir de 10h du matin jusqu'à minuit, rendez-vous au 110 Grande Rue où le crémant et autres mousseux vont couler à flots. Animations musicales sur place en présence des groupes Vocal Twin et Sud Scène. Parking privé mis à disposition. Visite de caves assurée par la propriétaire et toute l'équipe de la Maison Amelin.

Festivités ouvertes à toutes et à tous.

Laurent Guillaumé