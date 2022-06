AVIS DE DECES - Monsieur Jean Louis FRANCOIS

CHALON-SUR-SAÔNE, JAMBLES



Marianne, son épouse ;

Jean-Philippe et Anthony,

ses enfants ;

Claudette ARMET,

sa sœur ;

Guy et Brigitte THEVENOT,

Michel et Elisabeth THEVENOT,

Pierre THEVENOT,

Philippe et Marie THEVENOT,

ses frères et belles-sœurs ;

Jean-Luc CHWATACZ,

son beau-frère;

neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Jean Louis FRANCOIS

survenu le 29 mai 2022,

à l'âge de 74 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le mardi 7 juin, à 9h15, à la salle omniculte du crématorium de Crissey, suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Fleurs à tige uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.