AVIS DE DECES - Madame Isabelle GHIRARDI

SAINT-RÉMY, - VILLERS-LÈS-NANCY (54)



Stéphane HERMANN,

son compagnon ;

Sandra THIBAULT, sa fille ;

Matthieu, Victor et Tom GODOT,

son gendre et ses petits-fils ;

Eliane GHIRARDI, sa maman ;

Bruno, Jérôme, David, ses frères ;

Nathanaëlle, sa belle-sœur ;

ses nièces, oncles, tantes, cousins, cousines ;

les familles GHIRARDI, SCHMID,

parents, alliés et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Isabelle GHIRARDI

survenu le 26 mai 2022 à la suite d'une longue lutte contre le cancer du poumon, à l'âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée le jeudi 2 juin 2022 en l'église de Saint-Rémy.

Un temps de recueillement en votre présence aura lieu le vendredi 3 juin 2022 à 13h30 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey pour entourer Isabelle.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera disponible au profit de la ligue contre le cancer de Besancon selon les souhaits d'Isabelle. Un registre de condoléances sera à disposition pour les personnes qui souhaitent exprimer leur amitié.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.