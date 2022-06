AVIS DE DECES - Madame Germaine REGNAULT née FARION

GERGY, FRAGNES



Joelle et Jean-Claude ainsi que leur compagne,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-fils ;

cousins et cousines ;

Odile, sa belle-fille ;

famille Huard ;

ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine REGNAULT

née FARION

survenu à l'âge de 94 ans.

Germaine repose au funérarium de Crissey.

La cérémonie religieuse se tiendra en l'église de Gergy, le mardi 7 juin à 14h30,

La famille remercie l'Ephad de Ciel ainsi que le service medecine interne de l'hopital de Chalon sur Saône.