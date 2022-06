5ème et dernière séance de «Des livres à soi» à la Maison de quartier des Aubépins

À l'origine, ce projet de médiation à la littérature jeunesse, de démocratisation de la lecture et de prévention de l’illettrisme, a été porté par l'association organisatrice du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) en Seine-Saint-Denis et son École du livre de jeunesse en 2014. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce programme révèle toute la potentialité de la littérature de jeunesse pour prévenir l'illettrisme et réduire les inégalités d'accès à la culture dans les quartiers prioritaires de la Ville (QPV).

«Des livres à soi» encourage les parents à inclure et installer la lecture dans leur pratique familiale, avec pour objectif premier de rendre la lecture accessible à tous.

Un dispositif repris depuis deux ans par le Service Petite Enfance du Grand Chalon. Pour ce faire, des animateurs ont été formés par l'association organisatrice du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) en Seine-Saint-Denis.

Hier, vendredi 3 juin 2022, c'était la 5ème et dernière séance de «Des livres à soi» à la Salle Arc-en-Ciel de la Maison de quartier des Aubépins.

Pour mémoire, la première séance portait sur les livres pop-up, la deuxième séance sur les imagiers et les abécédaires, la troisième sur les livres sans textes, la quatrième sur les livres avec CD audio (contes d'Afrique, des îles et de Madagascar) et la cinquième séance sur les livres jeux.

Chaque séance d'une durée d'une heure et demi était co-animée par Sophie Poyen, la référente de la Maison de quartier des Aubépins, Corinne Plantin de l'EMA Petits Mousses, Alexandra Charney et Stéphanie Guillemin de la Bibliothèque Jeunesse de Chalon-sur-Saône, et Emmanuelle Badet de l'EMA de Champforgeuil.

À noter qu'au sortir de ces séances «Des livres à soi», 4 familles inscrites dans les maisons de quartier des Aubépins, 3 familles des Charreaux et une quinzaine d'autres au Plateau, aux Prés Saint-Jean et au Stade-Fontaine aux Loups recevront un chèque lecture de 80 euros à dépenser à la librairie La Mandragore ou au 6ème Salon du Livre Jeunesse qui se tiendra du 10 au 12 juin 2022 au Parc des Expositions.

Et tout ce petit monde se retrouvera autour d'un goûter le 22 juin 2022 à l'annexe de la maison de quartier des Prés Saint-Jean.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati