Fête de la biodiversité ce samedi au Parc Bellevue

Des animations nature ont lieu toute la journée, le photoreportage info-chalon.com

Organisée samedi 4 juin, la fête de la biodiversité se déroule parc Bellevue à Chalon-sur-Saône et propose des ateliers et des animations sur toute la journée au public. Cette fête permet de profiter pleinement du parc Bellevue et de mieux appréhender la ville de demain, celle où la nature retrouve un rôle principal au cœur de l’espace public.

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Isabel Paulo Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Conseiller Municipal Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Romuald Sutter, Responsable du Service des Espaces Verts et de Bruno Cottier, Technicien Espaces verts, étaient présents ce matin sur cet événement.

Rappelons que cette fête concerne la nature, qui occupe une place de plus en plus importante en ville et permet aux Chalonnais de s’adonner à de nombreuses activités de plein air. Mis en place sur plusieurs hectares, le parc Bellevue dévoile la formidable diversité de la nature en milieu urbain. Après plusieurs années d’existence, ce poumon vert continue de se développer pour accueillir de plus en plus d’espèces de la faune et de la flore locales.

Au programme de la journée au grand air vous pouvez participer: A la découverte des plantes aromatiques en compagnie des jardiniers municipaux, de balades au bord de la Thalie pour y observer animaux, insectes et végétaux, de séances de prevention contre les tiques à bord de la roulette pédagogique du parc, de démonstrations de techniques de désherbage respectueuses de l’environnement, de conseils pour l’écopâturage, de dégustation de miel, et de rencontres avec les animaux…

Divers ateliers manuels et gratuits sont proposés sur different thèmes : L’air: Reconnaître et protéger les oiseaux, connaître et preserver les abeilles. L’eau : Découvrir et entretenir le milieu aquatique; utiliser un simulateur de pèche. La terre: Reconnaître les plantes aromatiques et la flore locale ; découvrir les animaux de l’éco-pâturage ; sensibiliser à la propreté des espaces publics ; apprendre à recycler les déchetsen compost.

clin d'oeil à l'exposition de Nicolas Titre, correspondant à une vingtaine de clichés photographiques concernant des animaux sauvages de saône-et-Loire et de l'Aveyron.

Des visites sont étaient organisées pour apprendre la faune et la flore de la Thalie : Départ à 14h ou 15h30 de la roulette. À noter que tous les enfants des écoles maternelles et primaires de Chalon pourront venir retirer une surprise au stand “accueil” (ils ont reçu un coupon par l’intérmédiaire de leur école).

Partenaires participants à l’événement:

Services municipaux (espaces verts, propreté urbaine, transports et manifestations, communication) et du Grand Chalon (gestion des déchets, développement durable et mobilité). Croqueurs de Pommes, Société d'Horticulture de Chalon, Association France Lyme, Société des Sciences naturelles et mycologique, Ligue de Protection des Oiseaux, Fédération de Saône-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Nicolas Titre, Yves Rondelet (apiculteur), Paysages 2000, Transdev, Bois gourmand du chalonnais…

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B