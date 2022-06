Le Lions Chalon Doyen donne trois nouveaux ordinateurs au Grand Chalon pour les mettre à disposition des étudiants

Cette année, le club service chalonnais, aujourd’hui présidé par Yolande Paparel, a souhaité, même si la crise sanitaire semble s’être heureusement éloignée, reconduire l’action en offrant trois nouveaux ordinateurs portables.

La remise des ordinateurs s’est déroulée ce vendredi matin en la salle du conseil de l’Hôtel d’Agglomération, en présence d’Annie Lombard, vice-présidente, chargée de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Sébastien Ragot, vice-président en charge de l’enseignement supérieur, Emmanuelle Dupuit, vice-présidente, chargée de la culture et du développement de la vie étudiante, ainsi que celle, outre Gérard Baudot et Yolande Paparel, de France Boyet et Charles Lelu, past-présidents du lions-club Chalon Doyen.

Pour mieux apprendre

Prenant le premier la parole, Sébastien Ragot a souligné que cette belle opération était placée sous le signe non seulement de la solidarité mais également de la fragilité qu’éprouvent certains étudiants quant à l’usage réel des ressources informatiques.



Succédant à l’élu de la Côte Chalonnaise, Yolande Paparel a rappelé que la devise du Lions était « We serve », autrement dit « Nous servons ». Un service quotidien qui se traduit par une aide aux jeunes en difficulté. Et de signaler que dans le cadre de « Vacances Plein Air » cinq enfants, parrainés par Chalon Doyen, vont partir en août en vacances durant quinze jours et que le club soutient Développement Enfance Cambodge, une association ayant pour but d’aider les enfants vivant dans les orphelinats de la capitale Phnom Penh.

Pour sa part, Annie Lombard a fait remarquer que ces ordinateurs facilitaient la vie de nombreux étudiants dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits... et tout simplement pour apprendre dans de bonnes conditions. Le mot de la fin revenant à Emmanuelle Dupuit, qui s’est félicité de l’engagement du Lions Chalon Doyen en faveur de la jeunesse.

Gabriel-Henri THEULOT