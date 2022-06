Claire et Cyril se sont dit oui en mairie de Châtenoy le Royal.

Claire Fleck et Cyril Couteau se sont mariés ce samedi matin 4 juin 2022 en mairie de Châtenoy le Royal en présence de leurs familles et leurs amis.

Jeanne-Marie Martin, officier d’état civil par délégation a procédé, ce samedi matin, à l’union par les liens du mariage de :

Claire, Marie, Clémentine Fleck, née le 18 juin 1990 à Chenove (21), domiciliée à Châtenoy le Royal (71), vétérinaire, fille de Eric, Louis, Maurice Fleck et de Claude, Hermine Houlmann.

Et de :

Cyril, Fabien Couteau né le 10 août 1986 à Dijon (21), domicilié à Châtenoy le Royal (71), anesthésiste, fils de Pascal Couteau et de Francine, Anne-Marie Garaudet.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l’échange des consentements et des alliances en présence de leurs témoins Camille, Anne, Armande Fleck épouse Vatoux, Marie, Sylvia Haag, Alexandre, Charles Agnani et Sylvain, Patrice Favelier, les jeunes époux, les témoins et Jeanne-Marie Martin adjointe à la commune représentant le maire ont signé le registre de mariage civil.

Info Chalon adresse toutes ses félicitations et tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux