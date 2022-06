Arrivée du défi « un Guid'don pour l'espoir », au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques

Didier Garopin est Président de l'association « Le rêve de Marie Dream », qu'il a créée en 2016 avec Sylvie son épouse, après la disparation de leur fille Marie, qui a été emportée à l’âge de 16 ans par un lymphome lymphoblastique. Depuis cette date, les deux époux mettent tout en œuvre pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants malades et sensibiliser le grand public et les politiques sur les cancers pédiatriques.

C'est dans ce cadre que le père et son fils ont relevé ce défi sportif, qui avait pour objectif complémentaire de récolter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Partis de Givry le dimanche 15 mai, Alexis et Didier Garopin ont parcouru 1 800 km à vélo pour relier Madrid, où les attendait Amélie, la sœur d'Alexis, qui y habite depuis 10 ans. Durant ce périple, ils ont pu faire de belles rencontres, qui n'ont fait que renforcer leur détermination. Et ils en avaient bien besoin, car durant ces 3 semaines et 18 étapes de 100 kilomètres de moyenne, ils ont dû composer avec la chaleur, le froid, la pluie et un dénivelé positif total de 15 000 mètres. Voilà donc une bien belle aventure entre un père et son fils, qui restera gravée à jamais dans leur mémoire.

Mais si le défi sportif a été atteint, l'histoire n'est pas totalement terminée. Car la collecte pour laquelle ils ont couru n'a atteint à ce jour que 89% de l'objectif, qu'ils se sont donné, à savoir 5 000 euros. L'association « Le rêve de Marie Dream » compte donc sur la générosité de ceux qui n'ont pas encore donné, en précisant que l'intégralité de la somme récoltée sera reversée à REACT4KIDS (Recherches in oncology ACTing for kids), qui est un réseau collaboratif de recherche fondamentale en oncologie pédiatrique. Ses missions sont de favoriser les échanges entre les acteurs de ce secteur et de répondre à des problématiques communes. REACT4KIDS, qui compte 350 chercheurs a un seul objectif: permettre de mieux comprendre les bases moléculaires des cancers des enfants et adolescents, afin de pouvoir mieux les soigner dans l’avenir mieux.

Les personnes qui le souhaitent ont jusqu'à fin juin pour faire un don:

Par internet: https://www.helloasso.com/associations/le-reve-de-marie-dream/collectes/un-guide-don-pour-l-espoir-au-profit-de-la-recherche-s-les-cancers-pediatriques

Par courrier : Association Le Rêve de Marie DREAM, 11 rue des lauriers - 71640 Givry . Chèque à l'ordre du Rêve de Marie DREAM

Photos fournies par l'association "Le rêve de Marie dream"