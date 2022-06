Givry ouvrira samedi 11 juin, une série de 9 représentations théâtrales, qui se dérouleront dans des lavoirs

Avec ce partenariat culturel, le Département de Saône et Loire offre la possibilité aux habitants de vivre le théâtre en plein air, tout en profitant du beau patrimoine de Saône-et-Loire, et plus précisément des lavoirs, riches emblèmes du patrimoine vernaculaire du territoire.

Du 11 juin au 12 juillet 2022, le Département de Saône-et-Loire propose de découvrir neuf lavoirs, où sera jouée une pièce de théâtre, intitulée «Le Lavoir», écrite en 1986 par Dominique Durvin et Hélène Prévost.

Accompagnées par Gaëlle About, metteur en scène, sept comédiennes de l'atelier amateur «La Compagnie du Bonheur Vert » incarnent des lavandières du début du XXe siècle, qui se retrouvent autour du lavoir, à la veille de la Première Guerre mondiale. Mère de famille, ouvrière, nourrice, femme de « petite vertu » et femme de ménage délient leurs paroles et leurs corps en reproduisant les gestes ancestraux, dans un lieu où elles ont la liberté de parler et de partager leur quotidien.

Ces femmes feront rire les spectateurs avec leur bon sens, mais elles les toucheront aussi. Car à travers leurs échanges mêlés de fatalisme, ils entendront sourdre la révolte contre le sort difficile qui attend ces femmes.

