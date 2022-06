AVIS DE DECES - Madame Marie-Madeleine VITART née RAVERDY

CHALON-SUR-SAÔNE, ORLÉANS



Dominique et Geneviève,

Jean-Marc et Elisabeth, ses fils et leurs épouses ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ; arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils ; ainsi que toute la famille, vous font part du décès de

Madame Marie-Madeleine VITART

née RAVERDY

survenu le 2 Juin 2022 à l'aube de ses 99 ans.

Marie-Madeleine repose au centre Funéraire Rolet de Chalon.

La famille vous invite à vous unir à eux le jeudi 9 juin 2022 à 10 heures en l'église Saint-Paul des Près Saint Jean de Chalon.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part.