Législatives 2022 : Louis Margueritte, candidat du parti Renaissance dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, Louis Margueritte portera les couleurs de Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. Plus de détails avec Info Chalon.

Louis Margueritte, 37 ans, directeur adjoint de cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, est le candidat de Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, qui réunit les cantons de Chalon-sur-Saône Centre, Nord, Ouest, Autun 2, Blanzy, Le Creusot 1, Givry, Montceau-les-Mines, Ouroux-sur-Saône, Saint-Rémy et Saint-Vallier.

Le candidat qui nous a accordé cet entretien juste avant une réunion publique préue à la Salle des Fêtes de Châtenoy-le-Royal, Avenue Maurice Ravel, ce mardi 7 juin à 19 heures 30? revendique fièrement ses origines Chalonnaises.

«Mon arrière-grand-mère était papetière-imprimeuse à Chalon-sur-Saône. Ma candidature est également celle d'un retour aux racines», précise ce dernier.

Le candidat ne ménage pas sa peine depuis le 7 mai, jour de son investiture, affichant plus d'une quinzaine de réunions publiques au compteur.

Pour vous donner un ordre d'idée, ce dimanche 5 juin, après une opération de tractage sur le marché de la Place Saint-Vincent, Louis Margueritte s'est rendu au Marché de la Création avant d'assister aux Joutes Nautiques au Port Villiers, à la fête patronale de Montcenis, a visité la Bouquinerie à Montceau-les-Mines et à la Fête de Saint-Loup-de-Varennes.

«Je veux une campagne très terrain à la rencontre de tous. Je rencontre de nombreux acteurs et je ressens le besoin de contacts réguliers avec les élus, en particulier les députés. Je souhaite une relation très fluide avec chacun», ajoute cet ingénieur des Mines.

Avec sa suppléante, Marie-Claude Jarrot, le maire de Montceau-les-Mines, ils défendent un programme marqué par des thématiques prioritaires comme le pouvoir d'achat, la santé, l'école, l'économie et les entreprises.

• Pouvoir d'achat : «Il faut prolonger les mesures de protection déjà prises et les cibler sur celles et ceux qui en ont besoin».

• Santé : «il faut lutter contre la désertification médicale et accélérer les recrutements en se donnant toute la souplesse nécessaire. Il faut également donner de la stabilité et de la visilité à notre groupement hospitalier de territoire avec les deux hôpitaux de Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines».

• École : «Je m'engage contre les désertifications scolaires, notamment dans nos communes de la Côte Chalonnaise».

• Économie et entreprises : «Je poursuivrais les travaux de développement économiques dans les Bassins Chalonnais et Minier. L'enjeu est celui de la création d'emplois et de soutiens d'investissements pour nos entreprises».

Dernière réunion publique avant le premier tour des législatives, au Pôle Associatif Jean de la Fontaine de Montchanin, ce jeudi 9 juin 2022 à 19 heures 30.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati