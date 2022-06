La boulangerie Châtenoyenne Benjamin Jouvenceaux et Terres de Moulin Madame producteur de farines artisanales à la meule de pierre mettent en commun leur savoir-faire pour développer de nouveaux pains et nouvelles variétés de gougères.

Production locale de farine sur Givry, Châtenoy et Dracy pour une fabrication locale à Châtenoy de pains et gougères, c’est ce que l’on appelle un circuit court et plus que court pour le consommateur.

Tout a débuté fin avril / début mai 2022 avec la venue de Marie Christel Ducrot des "Terres de Moulin Madame" à la boulangerie Jouvenceaux pour y rencontrer Benjamin, boulanger, et lui présenter un projet, il faut le dire un peu osé : celui d’un partenariat entre le meunier et le boulanger, tous les deux des artisans locaux.

Pour convaincre, rien de tel que d’amener quelques sacs de farine de différentes sortes T80, épeautre, seigle… et de proposer un test grandeur nature, nature c’est aussi la qualité des farines, "Terres de Moulin Madame" est en cours de conversion bio.

Benjamin Jouvenceaux, intéressé par ce concept, s’attèle à faire des essais car ce n’est pas si simple d’utiliser d’autres types de farine que celles traditionnellement usitées en boulangerie. Après divers essais, il a opté pour fabriquer dans un premier temps des pains à la farine d’épeautre qui vont se décliner en deux formes, bouleaux de 300g et baguettes.

Info Chalon : Ferez-vous des pains de seigle ?

« Les pains au seigle sont plus demandés les week-end mais je prévois de lancer dès cette fin de semaine des gougères comme celles proposées au marché des producteurs du Gaec de la ferme du Grand Coppis de samedi dernier. Les gougères avec la T80 et celles à la farine de seigle ont été bien appréciées. De nouveaux produits un peu plus difficiles à élaborer et qui demandent plus d’attention à la fabrication » confiait Benjamin Jouvenceaux.

Marie-Christel Ducrot : « Je suis ravie et confortée dans l’idée qu’un jeune artisan ait du respect de la nature, de la biodiversité et qu’il ait envie de contribuer à ce projet de faire du circuit court. Il est très motivé, d’ailleurs je vais lui livrer de la farine. »

Un démarrage en douceur qui, ils espèrent, va aller crescendo pour la vente de pains spéciaux, de gougères, de farines que les clients pourront trouver à la boulangerie Benjamin Jouvenceaux.

Les "Terres du Moulin Madame" c’est aussi une boutique où l’on trouve farines et pâtes artisanales.

C.Cléaux