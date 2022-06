Les pompiers de Crissey organisent, dimanche 12 juin, une matinée ciblée sur le recrutement des SPV et la découverte d’une partie de leurs activités.

Différents stands seront mis en place pour faire connaitre leur métier (gestes qui sauvent, prévention, matériels, recrutement....). 2 exercices sont au programme de cette matinée, le 1er avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers de 8h30 à 9h30 et le 2ème avec les pompiers de Crissey et Gergy de 10h00 à 11h00 (Exercice d’intervention sur un accident scooter voiture).

Toutes ces démonstrations ont pour but de faire découvrir leurs activités et recruter de nouveaux sapeurs.

Vous pourrez les retrouver sur la place de la salle des fêtes de Crissey, une buvette sera à disposition et les bénéfices récoltés seront reversés à l’œuvre des pupilles des pompiers.

Les bénévoles de l’Amicale intervillages des donneurs de sang, seront également présents sur la place à partir de 12h00 (cocktail).

La caserne est placée sous le commandement de l’adjudant-chef Boris Benabdelli. Le corps de sapeur comprend un effectif de 16 pompiers dont 5 femmes. Les pompiers de Crissey réalisent environ 200 interventions par an. Ils ont un véhicule de secours aux victimes (VSAB), des véhicules légers et certains moyens matériels sont mutualisés avec leurs collègues de Gergy comme le Véhicule de Première Intervention (VPI) qu’ils ont une semaine sur deux. C’est principalement sur du secours à la personne qu’ils sont sollicités mais aussi sur des incendies et des accidents de circulation.

Pour devenir pompier volontaire, il vous suffit de prendre contact avec l’adjudant-chef Boris Benabdelli à la caserne de Crissey par téléphone au 06 03 41 86 06 ou vous rendre à la caserne le dimanche matin entre 10h00 et 12h00.

Petites précisions importantes : il faut habiter Crissey ou dans une des communes voisines et être âgé de 18 ans minimum et 55 ans maximum.

Devenir sapeur volontaire est ouvert aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

C.Cléaux