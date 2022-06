AVIS DE DECES - Madame Henriette BAYON de NOYER née de LA CROPTE de CHANTÉRAC

DAMEREY "PLANCHE"



Patricia et Luciano Pavan,

Marc et Laurence Bayon de Noyer,

Christophe et Alexandra Bayon de Noyer,

ses enfants et leurs conjoints ;

Edoardo, Virginie,

Philippine, Arnaud, Olivia,

Sixte, Aliénor, Victoria,

ses petits-enfants ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Henriette BAYON de NOYER

née

de LA CROPTE de CHANTÉRAC

survenu

dans sa 87èmeannée.

Ses obsèques seront célébrées samedi 11 juin,

à 10 heures, en l'Eglise de Saint-Marcel suivies

de l'inhumation au cimetière de Damerey.

La défunte repose à la chambre funéraire de Ciel.

La famille rappelle à votre souvenir

Alain

son époux, décédé en 2017.