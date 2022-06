Les PEP 71 ont vivement remercié leurs salariés ce mercredi soir

En effet, tous les collaborateurs des différentes structures de l’association ont été sollicités à l’hiver 2021 pendant la crise covid afin de porter main forte aux services les plus en difficulté.



Alors que les structures de jour pouvaient, à leur grand désespoir, annuler une prise en charge en cas d’absence d’un salarié, deux foyers d’accueil en particulier, n’ont pas eu d’autres choix que d’assurer une continuité de fonctionnement auprès de leurs résidents permanents.



Le foyer Besseige qui prend en charge des enfants en difficulté sociale et/ou familiale, et le foyer des Avouards qui accueillent des adultes souffrant de handicap psychique, ont été principalement touchés par les absences dues à la crise sanitaire.



« Même si les collaborateurs des structures concernées ont fait preuve d’un engagement certain en réalisant des heures supplémentaires ou encore en renonçant à des jours de congés payés, cela n’a pas été suffisant et il a fallu faire appel à tous les salariés de l’association pour faire office de renfort. Et là encore, vous avez été nombreux à répondre présents, vous avez assuré la sécurité des résidents mais aussi celle de vos collègues, vous incarnez de manière exemplaire les valeurs de notre association : la solidarité et l’engagement ! » a déclaré le

président fraîchement réélu des Pep 71, Marcel Mascio, avec une vive émotion.



Ce n’est pas moins qu’une trentaine d’employés qui se sont portés volontaires pour travailler les week-ends, en plus de leur semaine de travail, auprès de ces enfants en situation délicate ou de ces adultes handicapés, et qui ont effectué des tâches souvent très éloignées de leurs activités habituelles, des secrétaires, des travailleurs sociaux, des psychomotriciennes ou encore des éducateurs spécialisés.

« C’était tellement enrichissant »

« Je remercie l’association de m’avoir donné l’opportunité d’être renfort »

« Rien à voir avec ce que je fais habituellement mais c’était une vraie expérience humaine »

ont confiés tour à tour les salariés volontaires.



Ces remerciements appuyés se sont achevés autour d’un verre de l’amitié où les participants ont pu partager un beau moment de convivialité.

Amandine CERRONE