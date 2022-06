Aménagement de l’entrée sud de Chalon : c’est parti pour l’installation du chantier !

Les automobilistes l’ont constaté depuis hier, l’installation du chantier, en vue des travaux à l’entrée de ville sur la partie entre le rond-point Californie et le Pont des Dombes, a débuté. En effet, les séparateurs de voie ont été mis en place essentiellement mercredi et l’installation toujours en cours, prévue sur une semaine, va permettre également la pose de panneaux. Les véhicules rouleront désormais sur une voirie un peu réduite, à 30 km/h (arrêté pris par la Mairie de Saint-Rémy) ; il est espéré que cette réduction de la vitesse permettra une circulation sans trop de gêne par rapport à d’habitude. Reste à voir ce qu’il en est pendant les heures de pointe : entre 7h et 8h30 (dans les deux sens) et entre 17h30 et 18h30 (plutôt dans le sens sortie de ville.)

Le point presse, organisé ce jeudi matin, s’est fait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Florence Plissonnier, Maire de Saint-Rémy et de Dominique De Carli, Directrice de l’Urbanisme. Les travaux débuteront mercredi prochain, le 15 juin, pour une durée de 9 mois et depuis mardi 7 juin, c’est une phase de préparation au chantier qui a commencé. Prévus au départ sur 11 mois, les travaux dureront au final que 9 mois. « Tout se fera sans coupure de circulation (sauf quelques nuits), sans alternat (sauf sur une courte période de mi-juillet à fin-août vers la station service) », a annoncé Sébastien Martin, « et tous les accès aux commerces sont maintenus durant toute la durée des travaux […] Tout cela se fera sans perturbation».

La 1re phase, du mercredi 15 juin à fin septembre, concernera la partie côté commerces et habitat et la seconde de fin septembre à fin février concernera, quant à elle, la partie côté Saône. Cette opération d’aménagement dont le coût est de 2,6 millions d’euros HT, est subventionnée à plus de 66% ( à hauteur de 1 million d’euros par le FEDER (Europe), 400 000 euros par le Département de Saône-et Loire et 400 000 euros par l’Agence de l’eau). Les travaux de voirie seront faits par Eurovia , les espaces paysagers par Parcs&Sports. Florence Plissonnier a indiqué que les concertations ont satisfait les riverains et les commerçants qui ont donné leur avis ; le Président du Grand Chalon a cependant indiqué qu’ils pourront rencontrer le Chef de chantier qui répondra à leurs éventuelles questions.

Ces aménagements vont constituer « un vrai changement pour l’entrée de ville » a précisé Sébastien Martin avant de poursuivre : « cette 1re tranche durera jusqu’en 2023, la 2e tranche qui concernera du Pont des Dombes jusqu’au ‘’restaurant moules-frites’’ débutera fin 2023 pour se terminer en 2024." L’idée de cet aménagement est d’amener plus de verdure, avec une continuité végétale mais surtout de se doter d’une entrée/sortie de ville plus accueillante. « Nous sommes ravis, nous aurons une belle entrée de ville » a conclu Florence Plissonnier et qui a souhaité, également, dire un mot sur le Pont des Dombes qui sera doté d’un système de plaques posées concernant les problèmes liés aux crues, facilement mises en place et facilement démontables, « ce qui permettra d’être efficaces rapidement ». Enfin, concernant le bâtiment de la Stef, Sébastien Martin souhaite que quelque chose soit engagé durant son mandat.

SBR