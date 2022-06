AVIS DE DECES - Monsieur Maurice CHENU

CHATENOY-LE-ROYAL, - OUROUX-SUR-SAÔNE, - SAINT-DENIS-DE-VAUX



Marinette Chenu,

son épouse ;

Pascal et Nathalie,

Delphine et Stéphane,

ses enfants ;

Maxime, Manon, Mathis, Céléstine,

ses petits-enfants adorés ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Maurice CHENU

survenu le 4 juin 2022.

Ses obsèques religieuses auront lieu lundi 13 juin, à 11h15, à la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Saint-Germain-du-Plain pour sa gentillesse et son dévouement auprès de « Chouchou ».