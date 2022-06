Société des amis du musée Nicéphore Niépce : rencontre avec Sandrine Marc

Lauréate de la résidence de recherche et création 2021, Sandrine Marc a présenté, lors de cette soirée, le fruit de son travail durant les 6 semaines passées à Chalon-sur-Saône.

Organisée par la Société des amis du musée Nicéphore Niépce, cette rencontre a eu lieu mercredi 8 juin à 18h45 au musée de la photographie à Chalon-sur-Saône. Lauréate de la résidence 2021, la photographe a pu : « explorer les collections, expérimenter, réaliser des prises de vues, des essais techniques et produire quelques travaux ». En effet, la vocation de ces 6 semaines passée au sein du musée Nicéphore Niépce étant bien de « nourrir le processus de création de l’artiste en lui proposant du temps, des outils de recherche et de travail, et un accompagnement des professionnels du musée ».

Ainsi, pendant sa résidence, Sandrine Marc a conçu un portfolio ‘Kairos’ et a également présenté devant la vingtaine de personnes présentes mercredi soir, le livre 'Écrire avec le soleil’ publié aux Editions Hodos, restituant son travail de recherche et de création.

SBR