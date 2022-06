AVIS DE DECES - Madame Denise Thérèse MUGNIER née CLAVELOUX

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE, SAINT-SERNIN-DU-BOIS



Max Mugnier,

son époux ;

Jean-Marc et Catherine Mugnier,

Jean-Pierre Mugnier,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants

vous font part du décès de

Denise Thérèse MUGNIER

née CLAVELOUX

survenu le 30 mai 2022,

à l'âge de 92 ans.

Un hommage lui a été rendu le mardi 7 juin suivi de la crémation, dans l'intimité familiale, selon son désir.

La famille remercie tous ceux et celles qui, par leur aide et leur sympathie, partagent leur peine, ainsi que l'ensemble du personnel soignant de l'EHPAD Les Reflets d'Argent au Creusot pour la compétence et la gentillesse avec lesquelles ils ont accompagné Thérèse en sa fin de vie.