Succédant à Françoise Finas, Marie-Françoise Barré nouvelle présidente de l’AVF Chalon

Au terme de son mandat, elle a cédé sa place à Marie-Françoise Barré, élue à l’unanimité lors de l’assemblée générale, tenue en ce premier vendredi de juin à la salle municipale de la Citadelle.

La nouvelle présidente, qui s’occupera notamment des relations publiques, sera assistée par un bureau composé de Michèle Gobillon, vice-présidente en charge du service des nouveaux arrivants, René Biasini, vice-président formation, Françoise Pairard, secrétaire générale, chargée des relations intérieures, Evelyne Fourré, trésorière, et Christiane Carré, présidente d’honneur. Le conseil d’administration est complété par Pascal Gerardin, responsable communication et webmestre, Jacqueline Guillot, coordinatrice des animations hebdomadaires, Michèle Moreau, responsable de l’accueil, Françoise Finas, secrétaire adjointe, Janine Chaudat, responsable des activités ponctuelles, Marie-Clotilde Gerardin, assistante communication, Jean-Paul Chabas, animateur des sorties trimestrielles, et Lucien Simon, responsable logistique.

« Des gens chaleureux... »

« Je suis arrivée il y a maintenant 4 ans et j’ai tout de suite eu l’impression de ne pas être ignorée dans une ville nouvelle » a confié Marie-Françoise Barré. « A l’AVF Chalon, on y trouve l’écoute et un grand programme d’activités ». C’est vrai qu’ils et qu’elles sont super, les bénévoles de l’AVF Chalon. La présidente sortante Françoise Finas, dans ses propos, n’hésitant pas à les qualifier de « gens chaleureux, dynamiques, compétents, étonnamment dévoués ». Des bénévoles qui seront bien sûr encore là, la saison prochaine, pour encadrer les nombreuses animations et activités proposées.

De nombreuses activités et animations

Le programme 2022-2023 est en cours d’élaboration et ne sera dévoilé qu’à partir du 3 septembre, à l’occasion du 5e Forum de la vie associative et sportive, qui se déroulera de 9 heures à 18 heures, au Parc des Expositions. Il devrait y avoir quelques nouveautés mais les adhérents d’AVF Chalon devraient pouvoir choisir entre autres entre art floral, atelier cuisine, bridge, calligraphie, promenades découverte de la région, jeux de société, randonnées, mosaïque, peinture, travaux créatifs, sans oublier les retrouvailles dominicales à la Brasserie du Palais. Comme on peut le constater il y en a pour tous les goûts... Plusieurs sorties sont d’ores et déjà envisagées, dont la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, le château de Vaux-le-Vicomte, ou encore le Sénat à Paris, à l’invitation de Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire. Si vous souhaitez vous inscrire à l’AVF Chalon il vous en coûtera encore cette année 35 € et seulement 25 €, si vous êtes nouvel arrivant.

Soixante-dix neuf adhérents

L’AVF Chalon compte actuellement soixante-dix neuf adhérents, ayant enregistré au cours de ces derniers mois neuf nouvelles inscriptions. En 2019, avant la pandémie et les conséquences qu’elle a entrainées, elle dénombrait 73 adhérents. Malgré la crise sanitaire que nous avons connue, l’effectif est plus que stable. De quoi satisfaire Françoise Finas, pour qui les trois années de présidence n’ont pas été un long fleuve tranquille. Faisant le bilan de son mandat elle a notamment souligné « Nous avons eu trois années hautement perturbées, nous avons maintenu ce qui pouvait l’être, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ». En préambule à son rapport moral, Françoise Finas avait tenu à remercier « les deux bonnes fées » d’AVF Chalon, à savoir la Ville de Chalon et l’Union régionale des AVF de Bourgogne Franche-Comté, pour leur soutien aussi bien financier que matériel, n’oubliant pas non plus dans ses remerciements les différents sponsors, dont on retrouve la publicité dans la brochure annuelle. La présidente n’a pas manqué aussi de faire état du succès de la célébration - avec du retard ! - du 50e anniversaire de l’association chalonnaise le 11 décembre dernier. « Ce fut un grand moment chaleureux ».

La Ville de Chalon était représentée à cette assemblée générale par Pierre Carlot, conseiller municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs. Lequel a évoqué la reprise au sein des associations après deux années blanches, durant lesquelles elles ont beaucoup souffert.

Enfin Dominique Malard, président de l’Union régionale des AVF de Bourgogne Franche-Comté, a rappelé qu’avec la disparition de celle de Paray-le-Monial Chalon était désormais la seule AVF de Saône-et-Loire. Mais également l’une des plus dynamiques de la région. Rendez-vous le mardi 13 septembre, de 15 heures à 17 heures, à la salle municipale de la Citadelle pour la grande rentrée.

Gabriel-Henri THEULOT