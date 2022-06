LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - De Fabien Genet (LR) à André Accary, Elisabeth Roblot affiche les soutiens à 48h du 1er tour des législatives

Communiqué de presse

« Bon sens, valeurs fortes et proximité à Ouroux sur Saône »

À Ouroux sur Saône se tenait ce jeudi 9 Juin la dernière réunion publique d’avant premier tour de Elisabeth ROBLOT et Anthony MARMEYS dans le cadre des élections législatives sur la 4ème circonscription.

Si cette campagne électorale n’a pas mobilisé les foules quels que soient les candidats, force est de constater que le public était au rendez-vous. Venu parfois de loin puisque le sénateur Charolais Fabien GENET a honoré de sa présence la candidate de la majorité présidentielle, un symbole fort pour celui qui a remporté les sénatoriales en 2020.

Après la visite d’André ACCARY sur le territoire mardi dernier, le conseil départemental était représenté par Claude CANET, vice-présidente en charge des affaires sociales, Jean Michel DESMARD, conseiller départemental du canton d’Ouroux sur Saône et Françoise VAILLANT, conseillère départementale du canton de Chalon 3.

Chacun s’accordant à dire que « le seul vote utile est celui de la majorité présidentielle portée par Elisabeth ROBLOT. Elle saura faire entendre la voix des élus locaux et des administrés à Paris ».

Tous ont appuyé les valeurs personnelles de la candidate qui ont fait défaut ces dix dernières années au Parlement

- autorité retrouvée

- éducation

- travail qui doit payer toujours plus que l’assistanat.

Des mots qui ont sans doute sonné fort pour de nombreux sympathisants de droite présents dans la salle et peut être encore plus pour Fabien GENET et Stéphane GROS qui partagent ses valeurs.

Elisabeth ROBLOT a conclu la soirée en remerciant Arnaud DANJEAN, Fabien GENET, André ACCARY, Sébastien MARTIN, Jean Michel DESMARD, Claude CANET, Stéphane GROS, tous les Maires et élus ainsi que toutes les personnes présentes pour leur soutien.