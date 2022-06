LEGISLATIVES - 3e circonscription de Saône et Loire - La sénatrice Marie Mercier en soutien à Charles Landre à Givry

Communiqué de presse

Jeudi soir, Charles Landre organisait une réunion à Givry, salle de la gare en compagnie de sa suppléante, Marie-Jeanne Philippe.

A cette occasion, la sénatrice Marie Mercier est venue lui apporter son soutien. Elle a loué les qualités professionnelles et la constance dans l’engagement à droite de Marie-Jeanne Philippe.



Marie Mercier a aussi salué la détermination de Charles Landre à ne pas varier de cap dans une époque où tant changent de parti et d’avis. Elle a confirmé son soutien plein et entier pour que la côte chalonnaise bénéficie enfin d’un député actif avec lequel travailler en pleine confiance et qui défendra vraiment le territoire.

Marie-Jeanne Philippe a présenté son engagement pour la circonscription et spécifiquement la côte chalonnaise où elle est élue, à Granges. Marie-Jeanne Philippe, professeur puis présidente d’université, 3 fois rectrice, est très attentive au maintien de l’éducation en zone rurale, à la fracture territoriale et souhaite représenter le côte chalonnaise.

Charles Landre a présenté les valeurs sur lesquelles il s’appuie. Il fait le choix de les présenter en clarté aux électeurs, à rebours des autres candidats qui ne s’engagent qu’à respecter le programme de leur parti. Le député Rémy Rebeyrotte, ex socialiste converti à En Marche, n’a eu de cesse lors du dernier mandat de rejeter tout ce qui venait d’un autre groupe politique et de voter sans aucun recul les propositions du gouvernement. Ce qui l’a amené à défendre l’éolien en début de mandat et le nucléaire désormais. Une député godillot sur lequel aucun acteur du territoire n’a pu compter.

Enfin, Charles Landre, chef d’entreprise, se présente en rupture avec le parcours d’apparatchik socialiste du député sortant, élu depuis 1994 et qui n’a jamais fait que ça.

Valoriser le travail, défendre le pouvoir d’achat et s’engager sur les retraites



Chaque Français doit pouvoir vivre dignement de son travail. Dans un pays à 44,5% de taux de prélèvements obligatoires, il défendra la baisse des cotisations, particulièrement pour les TPE et les artisans, pour faciliter l’embauche et l’augmentation des salaires. Il faut aussi engager la baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression des niches pour plus de justice fiscale. Il proposera une TVA différenciée pour défendre le pouvoir d’achat sur les produits de première nécessité et limiter l’impact des taxes sur le coût de l’énergie et des transports. Enfin, il défendra dans la réforme des retraites l’intégration de la pénibilité des tâches (révisable tous les 5 ans) et une retraite garantie au minimum au SMIC pour les indépendants, commerçants, agriculteurs et viticulteurs.

Rétablir l’ordre républicain – défendre la santé partout et pour tous



L’action de l’Etat doit être la même partout et pour tous. Notre région doit retrouver des moyens dignes pour la Police Nationale et la Gendarmerie et je redirai, à Autun, au Creusot et partout ma tolérance zéro à l’égard de voyous sans jamais transiger avec les règles de la République. Partout, aux enseignants, aux pompiers et aux acteurs de santé, l'Etat doit permettre d’assurer leurs missions régaliennes essentielles.

Il est urgent de retrouver la volonté de soutenir les services, dans les hôpitaux d’Autun, du Creusot et de Chalon. En organisant la garantie des services de santé essentiels sur ces établissements ce qui n’est pas le cas actuellement. Il y a urgence à prioriser la lutte contre les déserts médicaux et dès le lendemain de l’élection il s’engagera très clairement sur ce sujet. Aujourd’hui, en Saône-et-Loire, le département et les communes pallient aux défaillances de l’État. Il faut que cela cesse en organisant l’excellence en milieu rural.



Enfin, il plaidera pour que les acteurs de l’apprentissage, de la formation et de l’éducation, mais aussi les professionnels soient écoutés et respectés pour que se pérennisent ici, des formations, des compétences et des débouchés pour tous les jeunes qui le veulent. La formation professionnelle, d’excellence, en milieu rural doit être redéployée avec les acteurs du secteur.

Lutter contre la fracture territoriale et défendre le rôle de la commune



Il faut rééquilibrer l’aménagement du territoire et le développement économique entre les métropoles et notre région et mieux défendre l’artisanat et l’industrie bourguignons. Charles Landre a rappelé son attachement à l’autonomie des communes et il faut redonner des moyens aux maires d’agir et déployer de nouveau les services publics essentiels en milieu rural. Enfin, il se battra farouchement, à l’inverse de toutes les politiques publiques récentes, contre les suppressions systématiques de classes et d’écoles en milieu rural mais aussi des grandes lignes de transports.



Valoriser et accompagne les acteurs agricoles et viticoles

Face à la folie des normes, il faut faire confiance à ceux qui vivent et travaillent à la campagne et sont les premiers acteurs de la préservation de l’environnement et des paysages, viticulteurs et agrictuleurs en prremie lieu. Il se battra pour que soit enfin reconnu et respecté le coût de revient des productions agricoles et donc la garantie d’un revenu digne pour tous les agriculteurs. Il défendra les filières qualités pour l’élevage, la viticulture, les céréaliers ou les forestiers et l’obligation du recours au circuit court dans la restauration collective.

Réduire la dépense publique

Face à ceux qui promettent des chèques en blanc, Il défend la baisse nécessaire de la dette publique. D'abord en concentrant l’action publique sur les missions régaliennes de l'Etat, mais aussi par la simplification administrative et la lutte contre le mille-feuille administratif et les insupportables doublons issus de la décentralisation. Enfin par le contrôle des nombreuses dépenses publiques dont on ne mesure jamais, ni les effets, ni l’intérêt.



Renouveler les pratiques politiques



Dernière priorité, dans notre démocratie malade, la lutte contre l’abstention et que chacun se sente représenté. Tout élection avec les taux d’abstention d’aujourd’hui est un échec. Il s’engage pour des rencontres avec les habitants dans toutes les communes et des ateliers législatif pour faire émerger des propositions de loi à partir de la vie réelle. Enfin, il pense qu’il faut aller vers la reconnaissance du vote blanc.



Face au sectarisme des 2 candidats de gauche, il s’adresse à tous les électeurs.

Charles Landre se présente en candidat libre, avec des valeurs de droite mais qui propose une voie radicalement différente de cette du député sortant Remy Rebeyrotte qui veut à tous prix un deuxième tour face au NUPES.



Tout le parcours de Remy Rebeyrotte est au parti socialiste et rien dans ce qu’il a défendu ne correspond aux valeurs énoncées plus haut.



Dimanche, Charles Landre propose une autre voie, ancrée sur des valeurs fortes, sans sectarisme mais au service de tous.