J’AI TESTÉ POUR VOUS – AU SHALA : le nouveau lieu de bien-être au cœur de Chalon

Élodie Rodriguez vous accueille avec son sourire chaleureux au 21, rue de Thiard, en plein centre-ville. Formée à la naturopathie en 2017, elle réalise que le bien-être est un tout qui ne s’arrête pas à la nourriture. Elle voyage jusqu’en Indonésie où elle suit un enseignement traditionnel du yoga vinyasa : postures, massages et philosophie forment une entité.

Tous les bienfaits de cette polyvalence de ses pratiques agissent en synergie pour la santé. Je pensais ne faire qu’une séance de yoga, mais avec Élodie, on ne fractionne pas le bien-être.

Préparer le corps

Sitôt entrée, je suis invitée à la suivre jusqu’à son espace cuisine (photos ci-après) : comme chez nos grands-mères qui-connaissaient-les-secrets-naturels, les bocaux colorés ornent le meuble en bois. Ils renferment épices, plantes, fruits séchés… Chacun des produits, me confie Élodie, est acheté en vrac, dans une boutique bio chalonnaise de préférence.

Elle nous prépare une boisson tonique à base de fruits et racines frais avec un extracteur : orange, pomme, citron, carottes, gingembre, curcuma. Un délice ! Tout en sirotant notre nectar, elle m’explique patiemment les vertus de chacun des ingrédients avant une séance de yoga.

La séance de yoga

La pièce est lumineuse, le sol en parquet apporte sa touche chaude, comme la bougie, qui offre sa lumière vacillante. Il règne là une sérénité apaisante.

Je suis arrivée en tenue souple, inutile d’apporter une tenue spéciale, du moment que la vôtre ne gêne pas les mouvements. Le yoga qu’enseigne Elodie Rodriguez est appelé « vinyasa », il est plus intense que d’autres. Il s’agit d’un enchaînement de mouvements dynamiques, synchronisés sur la respiration profonde, par le nez. La circulation du souffle conduit progressivement au relâchement des tensions. Il est le moteur de l’énergie, appelée « prana ».

Je vous rassure d’emblée : le manque de souplesse, voire les raideurs ne sont pas un frein à la pratique de cette discipline. J’oserai même dire qu’au contraire, ce sera le lieu idéal pour les travailler.

Chaque mouvement a des effets bénéfiques : force, endurance et souplesse sont sollicitées dans toutes les parties du corps.

Élodie les exécute en même temps que moi. Si je ne me sens pas capable de reproduire une posture, pas d’inquiétude : le yoga n’est jamais dans la performance. Bien au contraire, il invite les pratiquants à être à l’écoute de leur corps et de ses limites.

Et cette respiration profonde m’emmène dans une fluidité de mouvements.

Ah ! J’oubliais le bol tibétain ! C’est le moment final, la relaxation : je suis allongée sur le dos, chaque molécule en repos. J’entends alors résonner près de moi les sons chantants du bol tibétain qu’Élodie déplace autour de moi. J’ai bien envie que ça dure…

À l’issue de la séance, un sourire vissé aux lèvres, je me sens en paix avec mon corps, j’ai presque envie de le remercier.

La naturopathie

De retour dans l’antre de la naturopathe, Élodie confectionne en un rien de temps une légère collation savoureuse : deux dattes medjool coupées en 2, nappées de purée d’amande et recouvertes de noix de coco râpé. « Tout est ”raw”, me dit-elle, ce sont des produits non transformés, donc bio disponibles pour le corps ». Après la séance intense de yoga, c’est le top ! J’ai presque envie de m’inviter à diner !

C’est sur cette plaisanterie qu’Élodie évoque sa deuxième casquette bien-être : la naturopathie. Une pratique qu’elle a apprise pour se soigner : « Dès mon adolescence, à 14 ans, j’ai été en fatigue chronique, en épuisement profond pendant 10 ans. J’avais une anémie qui a duré 5 ans, une digestion douloureuse. Les examens médicaux n’ont rien révélé de la cause. C'est sans doute pour cette rasion que je me suis formée à la naturopathie, puis à l’hygiénisme avec Irène Grosjean. Je suis donc naturopathe hygiéniste agréée par la FENA. Je crois que les gens qui se forment à ces pratiques sont ceux qui ont un réel besoin de réponses ».

La naturopathie l’a sauvée de ces douleurs. Au Shala, elle propose également des ateliers « crusine » et des consultations privées centrés sur les besoins véritables du corps.

En prenant congé, je me suis dit que je retournerais volontiers à cette adresse, histoire d’apprendre quelques-unes de ces « clés toutes simples de la bonne santé », comme dit Élodie avec simplicité et conviction. « On devrait même les apprendre à l’école ! ajoute-t-elle. Mes tarifs prévoient des formules destinées à les rendre accessibles à une majorité de personnes ».

Par Nathalie DUNAND

