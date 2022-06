Une figure de Mercurey vient de s'éteindre... Une pensée chaleureuse à Dominique, son épouse, Laura et Manon, ses filles et à toute la famille Bouillin.

C'est un enfant du village de Mercurey qui vient de s'éteindre, Michel, "Mimi" pour tout le monde, est né à Bourgneuf Val d'Or, et tout comme ses deux frères, le ballon rond était au coeur de sa passion. Après une carrière sportive dans des clubs comme ceux de Chalon-sur-Saône et Beaune, c'est tout naturellement qu'il a rejoint le club de foot de Mercurey, passant du stade de joueur, à celui de dirigeant pour finalement en être le Président de 2004 à 2007, à la suite de son frère Yves, et d'en rester un fervent supporter.

Sapeur-pompier bénévole au Centre de Première Intervention de Mercurey, avec son père Jean Bouillin, "Mimi" était une figure incontournable du village, un passionné de la vie associative locale. Son sourire et sa capacité à discuter avec toutes et tous nous manqueront. Adieu l'Ami Mimi !

Ses obsèques civiles auront lieu mercredi 15 juin, à 10h30, à la salle communale de Mercurey.

Mimi repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort, 64 A, route d'Autun. Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.