Triple féminicide : retour sur la marche blanche en hommage à Audrey et Albane

Plus de 300 personnes ont marché, ce samedi 11 juin 2022, pour Audrey Clément et Albane, âgée de 5 ans, tuées le 8 mai dernier à Gergy. Le principal suspect, Jonathan Cune, a agi dans la maison familiale avant de se jeter du Pont de la Caille, en Haute-Savoie. Plus de détails avec Info Chalon.