Présentation de l’équipe mobile de réadaptation du SSR Marguerite Boucicaut - Croix Rouge française

Jeudi 9 juin à 19h30, le SSR Marguerite Boucicaut (Rééducation cardiaque, neurologique et respiratoire) a présenté son équipe mobile de réadaptation pour que les personnes en situation de handicap restent sur leur lieu de vie. Intervenant autour de Chalon dans un rayon de 50km, cette équipe mobile s’adresse « aux adultes dont le handicap résulte d’une affection neurologique et qui sont en perte d’autonomie ou ont besoin d’un avis spécialisé ». L’équipe mobile est composée d’un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, une assistante sociale, des rééducateurs (ergothérapeute, kinésithérapeute, professeur en activité physique adaptée, psychologue, neuropsychologue, orthophoniste, un responsable de service) ; une équipe dédiée pour un accompagnement sur-mesure.

Marianne Simide, coordinatrice a présenté ce dispositif lors de cette soirée où de nombreux élus étaient présents : Marie Mercier, Sénatrice, Françoise Vaillant, Conseillère départementale Chalon 3 représentant André Accary, Président Conseil Départemental, Gille Platret, Maire de Chalon, Bruno Legourd, Adjoint au Maire chargé des Affaires Sanitaires et Sociales, Dominique Rougeron, Conseillère Déléguée aux Personnes Agées et à l'Accompagnement du Handicap pour la ville de Chalon sur Saône. On notait également de Raymond Alexandre, Président Régional Croix Rouge Française, Loïc Le Hir, Directeur Régional Croix Rouge Française, Jean-Guy Cinquin, Président DDT 71 CRF, Philippe Riegel, Vice- président Unité Locale CRf Chalon, Pierre Desray, Président du Comité de Proximité et des représentants des associations Sclérose en Plaque 71, Air 71, La grume- Aphasie 71, Club “Coeur et santé”, des bénévoles CRf de Chalon, des représentants d’AZAE, le Souffle d’Or, la Mutualité Française, Humane Service, Plateforme territoriale d’appui. Au total, c’est une cinquantaine de personnes, dont des médecins généralistes et des infirmières libérales, qui sont venues découvrir ce dispositif.

Pour plus de renseignements : SSR Marguerite Boucicaut - Croix Rouge française - Équipe mobile de Rééducation et Réadaptation, 5, rue du Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône. Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Tél. : 03 45 77 30 51 Email : [email protected]

SBR - Informations et photos fournies par Olympe Sauvage, Service Communication SRR Marguerite Boucicaut- Croix Rouge française. Crédits photos : SRR Marguerite Boucicaut- Croix Rouge française