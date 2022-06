L'Été Créateur a exposé durant 3 jours

C’est au numéro 6 de la place du Cloître que les 4 créatrices, Sabine Prévotat, Sophie Razzano, Blandine Senneville et Céline David, ont pris place ce week-end.

Le lieu est charmant. Le 6, place du Cloître offre au rez-de-chaussée une petite cour et un atelier qui ont été investi du 10 au 12 juin par les 4 créatrices. Étaient exposés : les créations cuir de Blandine Senneville Maroquinerie, les savons de savonnerie AMOA, les créations textile de Luce-Lucette et les poteries de Céline David.

C’est toujours un bonheur de retrouver les rendez-vous de l'Été Créateur, au gré des saisons et des lieux atypiques sur Chalon-sur-Saône. Bravo à ces créatrices qui communiquent leur bonne humeur et leur enthousiasme et qui travaillent (en secret) à un nouveau « projet à long terme ». Vivement !

SBR