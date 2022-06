Jeune fille décédée à Clessé jeudi 9 juin.  Le recteur Pierre N’Gahane fait un point de situation

La cellule de soutien médico-psychologique, mise en place dès jeudi au collège, a été renforcée et compte aujourd’hui 12 psychologues de l’Education nationale, 4 infirmières scolaires et 3 assistantes sociales de l’Education nationale.

Communiqué du Rectorat de Dijon

Ce lundi matin, les personnels étaient tous présents au collège pour prendre en charge les élèves. Ceux-ci ont été accueillis en classe par leur professeur avec le soutien d’une psychologue de l’Education nationale s’ils le désiraient.

La cellule de soutien médico-psychologique, mise en place dès jeudi au collège, a été renforcée et compte aujourd’hui 12 psychologues de l’Education nationale, 4 infirmières scolaires et 3 assistantes sociales de l’Education nationale.

Les élèves, les personnels, et les parents d’élèves qui le souhaitent peuvent être accompagnés individuellement. Vendredi, plusieurs familles ont déjà été accueillies.

La cellule de soutien médico-psychologique restera en place autant que de besoin.

Les personnels font preuve d’une grande solidarité pour faire face à ce tragique événement et soutenir les élèves.

L’élève qui a reconnu les faits avait fait l’objet d’un suivi attentif par les membres de la communauté éducative, comme le sont tous les adolescents qui expriment des difficultés au sein d’un établissement scolaire.

Aucun signal, dans les faits observés, n'avait été détecté et ne pouvait laisser présager un tel drame.

Pierre N’Gahane, recteur de l’académie de Dijon, au nom de la communauté éducative et plus particulièrement de l’équipe du collège et de la DSDEN de Saône-et-Loire, renouvelle ses sentiments de compassion envers la famille et les proches de la victime.

Il sera présent aux côtés de la DSDEN de Saône-et-Loire, à la marche blanche organisée par la ville de Clessé ce soir à 18h.