Belle affluence pour la pièce « Le lavoir », qui a été jouée samedi à Givry

Il y avait du monde samedi soir au lavoir givrotin des Bois-Chevaux, pour assister à la pièce « Le Lavoir », écrite en 1986 par Dominique Durvin et Hélène Prévost et jouée pour la première fois par la troupe bisséenne « La Compagnie du Bonheur Vert ». Il y avait même trop de monde, puisque les derniers arrivés ont eu beaucoup de mal à trouver une place, leur permettant de profiter de cette pièce, qui a été très bien interprétée par les huit comédiens amateurs présents : Laurence Anglard, Sylvie Bolzani, Michèle Campana, Marie Blanche Fontaine, Martine Hagry, Monique Lacroix, Catherine Sigot et Stéphane Dufief.

Accompagnées par Gaëlle About, metteur en scène, « La Compagnie du Bonheur Vert » a incarné des lavandières du début du XXe siècle, qui se retrouvent autour du lavoir, à la veille de la Première Guerre mondiale. Mère de famille, ouvrière, nourrice, femme de « petite vertu » et femme de ménage délient leurs paroles, avec quelques fois des dialogues crus, en reproduisant les gestes ancestraux, dans un lieu où elles ont la liberté de parler et de partager leur quotidien.

Avec ce partenariat culturel, le Département de Saône et Loire a souhaité offrir pour la première fois au public, la possibilité de vivre le théâtre en plein air, tout en profitant du beau patrimoine de Saône-et-Loire, et plus précisément des lavoirs, riches emblèmes du patrimoine vernaculaire du territoire.

