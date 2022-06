À Givry, le nouveau Cabinet Conseil AXA Prévoyances & Patrimoine Géraldine DUCREUX a été inauguré comme il se doit !

Après une carrière de plus de 20 ans dans le secteur bancaire, Géraldine DUCREUX a choisi, il y a 2 ans, de reprendre ses études pour valider sa formation d’agent général AXA Prévoyance & Patrimoine en se spécialisant dans la protection des personnes, de leurs revenus, famille et de leur patrimoine.



Géraldine a d’abord créé son activité à son domicile puis, compte tenu de son développement, a souhaité s’installer à Givry.



L’inauguration de son nouveau cabinet givrotin a eu lieu vendredi 10 juin dernier, au caveau municipal sous la Mairie de Givry.

« Élus locaux, commerçants, clients, membres du cercle Bourgogne Sud Bouge ta boîte, prescripteurs et famille, au total 45 personnes ont été à mes côtés pour fêter les 2 ans de ma nouvelle activité et l’ouverture de mon cabinet conseil AXA Prévoyance & Patrimoine Géraldine DUCREUX à Givry.



Les mets proposés lors de cette soirée du 10 juin ont tous été de qualité grâce au savoir-faire des commerçants givrotins (gougères de la Boucherie-Charcuterie Moine Badet Au Tendre Charolais, cocktail salé du Restaurant La Cadole, fromages de l’Épicerie Fine Clos des Flaveurs, douceurs sucrées de la Maison Bry, vins du Domaine Besson…). Une très chouette soirée ! » Géraldine DUCREUX



Après les discours de Géraldine Ducreux Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine pour accueillir ses hôtes, de la direction d’AXA France représentée par Cyrielle Christofalo et Sébastien Paulo directeur commercial régional, et de Rémi Cordonnier adjoint au Maire, place fut faite à la convivialité et à la musique assurée par le duo The Ladies.



Géraldine DUCREUX en compagnie d’Aurélien BRY de la Maison Bry

lors de la soirée d’inauguration





Le Cabinet Conseil AXA Prévoyances & Patrimoine Géraldine DUCREUX à Givry



Géraldine DUCREUX Agent général d’assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine



[email protected]

06 46 87 24 85

CJ