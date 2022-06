Le Rotary Chalon Saint-Vincent soutient à nouveau l’association PEL’MEL, qui lutte contre l’illettrisme

Organisée par le Rotary Chalon Saint-Vincent, la Dictée du Rotary 2022 a vécu. Vive la Dictée du Rotary 2023, d’ores et déjà programmée en février.

La remise d’un chèque de soutien à l’association PEL’MEL ce jeudi soir, lors de la réunion hebdomadaire du club service chalonnais, a en effet marqué l’heureuse conclusion de l’édition 2022, qui s’est déroulée le 5 février dernier à la salle du Bicentenaire, à Fragnes-La Loyère, en partenariat avec la municipalité locale.

A la découverte de Molière

Le chèque, d’un montant de 500 €, remis par Michel Baguet, président du Rotary Chalon Saint-Vincent, à Danielle Berthier, présidente de PEL’MEL, va contribuer au financement d’une sortie culturelle au Centre national du costume de scène et de la scénographie de Moulins, qui a eu lieu le 31 mai dernier. Ce jour-là, une trentaine d’apprenants, dont s’occupe l’association, qui s’est donné pour mission d’aider des adultes en difficulté avec l’écrit à acquérir les savoirs de base nécessaires pour être autonomes dans leur quotidien, a pu tout particulièrement visiter une exposition consacrée à Molière, dont on célèbre cette année le 400e anniversaire de la naissance.

Depuis plusieurs années l’inscription à la Dictée du Rotary est gratuite, mais les participants peuvent faire un don, et c’est le produit de la quête ainsi organisée qui est attribué à PEL’MEL, après un abondement du club rotarien.

Une action devenue pérenne

Danielle Berthier, qui était accompagnée par Annick Morel, membre de l’association, n’a pas manqué de remercier le Rotary Chalon Saint-Vincent pour son aide, qui sera reconduite en 2023. Michel Baguet, auquel s’était joint Philippe L’Hostis, responsable, et Danièle Pierre-Guy et Gaby Theulot, membres de la commission d’organisation, avait auparavant souligné la belle réussite de cette action devenue pérenne.

Gabriel-Henri THEULOT