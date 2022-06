Ce vendredi 10 juin c’était l’inauguration du nouveau bar le "Spot" de Châtenoy le Royal.

Aurélien Audard a fait l’inauguration de son bar le "Spot" ce vendredi 10 juin. Il avait invité Vincent Bergeret maire de Châtenoy, Sébastien Martin président du Grand Chalon pour fêter l’évènement. De nombreuses personnes étaient présentes ce vendredi soir, elles ont pu apprécier bières, cocktails et autres spécialités qui font de cet établissement son originalité. Le groupe "Psyc&Délices" de Châtenoy faisait l’animation musicale en terrasse.

Le terrain de pétanque fût très vite investi par quelques joueurs et joueuses de tout âge.

L’accueil et le service en plus des spécialités de boissons et planchas promettent un bel avenir à ce bar.

Le nouveau bar "Spot" c’est Avenue Franchet d’Esperey à Châtenoy le Royal dans les anciens locaux de Fly.

C.Cléaux