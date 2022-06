130 enfants de classes de primaire investissent l’Espace des Arts le temps d’une journée

Avec leur enseignant et leur artiste-intervenant, six classes de primaire se sont retrouvées mardi 14 juin à l’Espace des Arts pour une journée restitution. Après un temps de retrouvailles, les classes de Fragnes, Saint-Jean-des-Vignes, Romain Rolland, Anne Frank, Dezize-lès-Maranges et Citadelle se sont succédées sur le plateau du Grand Espace pour ce projet mené avec l’Education Nationale.

A midi, les élèves ont tiré leur repas du sac et mangé au parc du Conservatoire pour revenir voir ensuite un spectacle au Petit espace ‘Les enfants c’est moi’, mis en scène par Marie Levavasseur, cie Tourneboulé, suivi d’un temps d’échange. A 15h30, ils participaient à un défi «Trop classe ! » dans le patio où ils ont d’ailleurs goûté avant de se dire au revoir.

Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, a pris la parole au cours de la matinée pour dire aux élèves que la Scène nationale Chalon-sur-Saône était ravie de les accueillir de nouveau pour cette grande journée de restitution, eux qui avaient déjà au cours de l’année participé à cette aventure extraordinaire qu’est ‘Trop classe !’. Il a également précisé que cette rencontre avait notamment ravi et transformé les artistes qui sont intervenus auprès de ces classes. De chaleureux remerciements ont été adressés à Pascale Giroux, Chargée des relations avec le public. On notait également la présence d’ Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante au Grand Chalon.

Dans leurs prises de parole, ce matin sur le plateau du Grand Espace, les enfants évoqué leur expérience durant la semaine passée en immersion dans la salle de classe l’Espace des Arts, et exprimé de ce qu’ils avaient aimé ou de ce qui les avait surpris : « J’ai été impressionné par la grandeur du bâtiment ; j’ai appris à m’exprimer à l’oral ; j’ai été heureuse de réussir à faire une chorégraphie ; grâce à cette expérience, j’ai pris confiance en moi ; j’ai adoré visiter le dernier étage de l’Espace des Arts ; nous avons eu la chance de danser avec des artistes ; j’ai aimé les applaudissements après avoir présenté notre spectacle ; j’ai adoré voir des pièces que personne ne peut voir ; maintenant j’adore la danse… » Visiblement, le dispositif ‘Trop classe !’ a eu un impact retentissant dans la vie de ces jeunes écoliers qui ont apprécié cette expérience

Pour en savoir plus sur le dispositif ‘Trop classe !’ : https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/presentation-1/le-projet/trop-classe/trop-classe

