LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Pour le 2e tour, Tristan Bathiard demande des éclaircissements au candidat de la NUPES

François Gary et moi-même tenons à remercier les 2061 électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages au premier tour des législatives.

Ces électeurs nous ont choisi parce qu’ils ont trouvé chez nous la défense et les valeurs de la Gauche du REEL, fondées sur la République, la laïcité, l’écologie et l’Europe.

Nous avons été candidats car nous ne voulions pas renier ce qui pour nous est l’essentiel.

Notre score, bien que modeste, montre qu’il faudra compter avec nous à l’avenir.

Nous continuerons à nous battre pour une Gauche de Gouvernement, car il faudra bien reconstruire la Gauche après Macron.

Les voix des électeurs ne nous appartiennent pas mais nous leur devons la clarté, dans le respect de leur vote du premier tour.

Eric Riboulet, candidat NUPES, sollicite notre soutien pour ce deuxième tour.

Aussi, nous lui proposons de répondre clairement à la Charte d’engagement du PRG.

Notre décision dépendra de ses réponses.

Tristan Bathiard

Candidat PRG sur la 5ème circonscription de Saône et Loire