LEGISLATIVES - Les Jeunes avec Macron appellent à voter les candidats de la majorité présidentielle en Saône et Loire

À quelques jours du second tour des élections législatives il nous faut plus que jamais convaincre et mobiliser afin de donner une majorité au président la RÉPUBLIQUE, Emmanuel Macron.



Durant ces 3 dernières semaines, Les Jeunes Avec Macron ont sillonné le territoire pour nos 5 candidats aux élections législatives.

Dimanche dernier les saône-et-loiriens ont choisi de conduire trois candidats de la majorité présidentielle au second tour.

Benjamin Dirx, député sortant de notre première circonscription

Remy Rebeyrotte, député sortant de notre troisième circonscription.

Et Louis Marguerite, candidat pour la cinquième circonscription.

Les Jeunes Avec Macron, tiennent à les féliciter, mais également à féliciter Laurence Gauthier candidate sur la deuxième circonscription et Elisabeth Roblot candidate sur la quatrième circonscription.

Dimanche 19 juin, nous devrons tous faire un choix pour élire Benjamin Dirx, Remy Rebeyrotte et Louis Marguerite, députés afin de donner une majorité au Président Emmanuel Macron.



Benjamin Dirx ainsi que Louis Marguerite sont face à des candidats NUPES. Des candidats portant un projet qui ne représente en aucun cas une gauche modéré, sociale et démocrate. Au contraire ! Ces candidats ne sont qu’extrême portant le programme de Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles. Un programme irréalisable qui emmènerait notre pays à la faillite.

Votons pour le candidat qui sera porter notre territoire ! Un candidat qui pourra mettre ses compétences et expériences au sein de cabinets ministériels aux profits des habitants de la cinquième circonscription. Allié avec Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau les

Mines et suppléante de Louis Margueritte, elle connait mieux que quiconque notre territoire et ses spécificités

Ensemble, le Dimanche 19 Juin, votons Louis Margueritte pour un département et une France plus forte, pour un débuter qui saura porter la voix de ses habitants au plus haut de l’État !



Alexandre VUILLOT

Référent départemental des JAM

Élu à la ville de Mâcon