Des photos de classes revisitées pour le bonheur des passants !

L’inauguration de cette exposition qui prend place sur le quai des Messageries (en face du musée Nicéphore Niépce) a eu lieu mardi 14 juin à 17h en présence de Brigitte Maurice-Chabard, Directrice des musées Niépce et Denon, de Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture, de représentants de la Société des Amis du musée N. Niépce et du photographe intervenant : Émile Loreaux.

Pour cette 3e édition de ‘Revisiter la photo de classe’, ont participé une classe : de l’école d’Allerey-sur-Saône, de Buxy, de l’école de l’Est de Chalon-sur-Saône, de Varennes-le-Grand (classe CLEX et une classe de CM2), de Saint-Jean-de-Vaux (CP-CE1 et une classe de maternelle), de l'École Louis Lechère de Chalon-sur-Saône et de la Citadelle (ULIS, CP-CE1). Ce projet a été réalisé en 3 séances avec également 4 médiateurs culturels du musée et l’intervention du photographe Émile Loreaux qui vit et travaille à Paris, diplômé de Gobelins.

«Émile Loreaux travaille pour la presse. Cela plaçait les enfants dans une position de demande, de commande bien précise » explique Caroline Lossent. En effet, après une séance passée à analyser les photos de classe, à décrypter ses codes, « ce rituel normé, immuable et universel, on a proposé aux élèves de déroger à ses normes. Les enfants ont ensuite co-construit l’image avec Émile », poursuit-elle. « Les enfants ont fait remonter des idées, des pistes de réflexion et on a vu ensuite ce qui était réalisable ou pas […] Mais on avait encore ce jeu de se placer. J’ai gardé ce critère pour que tout le monde soit dans l’image », complète le photographe dont les photographies sont souvent teintées d’humour.

Aussi, Émile Loreaux est un artiste sensible à des thématiques comme l’écologie que l’on retrouve dans certaines photographies. A partir des idées des enfants, il soumet des croquis afin de valider avec eux l’image qui sera créée. « C’est important de montrer aux élèves qu’une image, ça se construit », conclut Caroline Lossent. Cette action de médiation culturelle vise à questionner et analyser la photographie, sa pratique. « L’expérimentation et le regard porté sur ses propres productions induisent pour chacun la construction d’un regard plus conscient sur le monde des images ».*

Ce projet réalisé avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté est visible sur le Quai des Messageries du 14 juin au 13 juillet.

SBR

*Dossier de presse