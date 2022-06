Retour sur la soirée Camping à la Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups-Clair Logis

C'était ambiance camping ce vendredi 10 juin à la salle polyvalente nouvellement repeinte de la Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups-Clair Logis, transformée en petite station balnéaire le temps d'une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. Plus de détails avec Info Chalon.

Le camping du Stade a ouvert ses portes à 19 heures avec un petit apéritif.

Vers 20 heures, les convives ont pris place pour une présentation de l'équipe accueillante et d'un petit mot de Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, et Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes.

Soirée qui s'est poursuivie avec un repas concocté par Anthony Cazalas.

Au menu : salade, brochettes et merguez.

Le tout pour une cinquantaine de personnes, jeunes et moins jeunes, mamies du quartier et des habitants venus d'autres quartiers de la ville.

Tous ont apprécié la mixité culturelle et intergénérationnelle et tout était réuni pour une soirée qui a battu son plein !

En toute fin de soirée, le café a été proposé par la Maison de quartier, avec en prime l'incontournable thé à la menthe confectionné par les mamies du quartier.

Les habitants présents étaient heureux de leur soirée qui s'est terminée à 23 heures et sont déjà en attente de la prochaine.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati