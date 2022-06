LEGISLATIVES - Gilles Platret pointe les donneurs de leçon électorale

"À ce stade de la campagne du 2e tour, il me parait bon de rappeler une vérité simple et essentielle : chaque électeur est souverain et n’a donc pas à recevoir de consignes de vote.

Je m’étonne de constater que, dans la France de 2022, certains chapeaux à plumes se sentent subitement investis d’une mission divine et se permettent de lancer des « appels » à voter pour untel ou untel, négligeant le fait que personne n’a besoin de leur avis pour former le sien.

Qu’une intention de vote soit rendue publique, voilà qui est très bon et très honnête, mais prendre les électeurs pour des gogos qu’on pourrait impressionner par des appels suintant la moraline, en essayant de leur faire peur, pire même : de les culpabiliser de voter comme ils l’entendent, c’est vraiment ramener l’électeur souverain à ras-de-terre.

Mais quelle peur au juste ? Tout le monde sait bien que Monsieur Mélenchon, ne disposant pas sur le plan national de réserves de voix suffisantes pour le 2e tour, ne sera pas majoritaire à l’Assemblée dimanche et c’est heureux ! La seule question qui vaille aujourd’hui, c’est de savoir si nous voulons que Monsieur Macron ait une majorité absolue, ce qui contraindrait l’Assemblée à obéir 5 ans de plus le doigt sur la couture du pantalon, ou qu’il ait une majorité relative, ce qui redonnerait de l’air à toutes les oppositions, ramènerait le débat au Parlement et permettrait ainsi aux Français de se sentir bien mieux représentés par leurs députés, toutes tendances confondues.

Tout le reste, c’est de la mauvaise littérature de la part de certains visiblement plus enclins à donner des consignes de vote pour le deuxième tour qu’à faire campagne pour leur camp à l’occasion du premier.

Nous sommes la République française, le pouvoir appartient au peuple. À chaque électeur de se déterminer en son âme et conscience, en rejetant les prédicateurs à deux-sous. Quel que soit sa décision, le choix du peuple sera le bon."

Gilles Platret