LEGISLATIVES - "Pour dimanche, rien n’est fait !" pour Rémy Rebeyrotte et Danièle Picard

Dimanche, un vote indispensable pour notre circonscription, celui en faveur des candidats de la majorité présidentielle :

INDISPENSABLE POUR donner au Président, réélu en avril, la possibilité de mettre en œuvre son projet pour la France.

INDISPENSABLE POUR élire un Député qui aura les moyens d’agir pour la circonscription et ses habitants.

INDISPENSABLE POUR éviter les extrêmes au pouvoir, leur détestation, leur esprit de guerre civile, les divisions qu’elles portent, la crise institutionnelle qui naîtrait, le blocage de l’Union Européenne et le désordre national qui s’ajouteraient au désordre du monde.

Dimanche prochain, un vote INDISPENSABLE POUR notre Pays, pour notre territoire et contre l’extrême-droite :

Rémy Rebeyrotte et Danièle Picard.