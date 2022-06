Législatives 2022 : «Je suis prêt pour défendre le territoire» (Louis Margueritte)

Candidat de la majorité présidentielle (Renaissance), Louis Margueritte se retrouve en lice pour le second tour des élections législatives 2022. Arrivé premier avec 23,71% des voix sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, il sera face à Éric Riboulet, le candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES). Dernière ligne droite pour l'ingénieur des Mines et directeur adjoint de deux ministres du gouvernement de convaincre les électeurs de voter pour lui. Plus de détails avec Info Chalon.

Le second tour des élections législatives se déroulera le 19 juin 2022. Deux candidats se sont qualifiés dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. Louis Margueritte de la liste Ensemble !, le candidat de la majorité présidentielle, est arrivé en tête du premier tour avec 23,71% des suffrages exprimés. Éric Riboulet qui porte la voix de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) a quant à lui recueilli 23,60% des voix.

Nous leur avons donné quelques lignes à chacun pour convaincre les électeurs de les choisir comme député.

C'est à son QG de campagne, 20 Rue aux Fèvres, que le candidat de la majorité présidentielle nous fait part de ses impressions.

«Ce second tour, c'est deux projets de société extrêmement différent, dont l'un est dangereux, relève du rêve, de l'incantation et, sans doute, un peu de mensonges», indique Louis Margueritte.

«Comment peut-on créer un million d'emplois sans expliquer ni comment ni pourquoi ?», s'interroge le candidat.

Ce dernier tient à remercier chaleureusement les 9 578 électrices et électeurs qui ont voté pour la liste Ensemble ! dès ce premier tour.

«Leur confiance nous honore, Marie-Claude Jarrot (Ndlr : le maire de Montceau-les-Mines qui est sa suppléante) et nous oblige !»

Les préoccupations principales du candidat de la majorité présidentielle sont le pouvoir d'achat et la santé.

▶ Le pouvoir d'achat :

• «L'enjeu, c'est que le travail paye plus. J'ai rencontré de nombreux chefs d'entreprise qui m'ont fait part de leurs difficultés à recruter. On va continuer la politique au bénéfice des entreprises qui vont pouvoir embaucher plus et augmenter. Il faut des mesures de soutien à destination des ménages les plus en difficulté, à celles et ceux qui subissent de plein fouet l'inflation, indexer les pensions de retraite sur l'inflation, poursuivre le bouclier énergétique et supprimer la redevance audiovisuelle».

▶ La Santé :

• «Il n'y a pas de solution unique. Il faut s'attaquer aux déserts médicaux et accélérer l'accès à une médecine de proximité. Concernant le tissu hospitalier, il y a un changement de gouvernance. Il faut lui donner de la pérennité et de la stabilité, en particulier à l'hôpital de Montceau-les-Mines, menacé de fermetures régulières tous les 6 mois. Il faut traiter de toute urgence les dettes conctractés par les deux établisements, 18 millions d'euros pour Chalon et 28 millions pour Montceau. Des dettes à traiter avec des investissements. L'hôpital doit fonctionner de manière pérenne et sereine. Il faut que les deux hôpitaux travaillent en étroite collaboration, en bonne coordination et en complémentarité. Il faut recruter des médecins dans le territoire avec toutes les souplesses nécessaires».

«Dimanche, c'est l'avenir de la France et du territoire qui se joue. La NUPES, c'est un programme infinançable qui va augmenter les impôts de TOUS les Français et qui va conduire le pays dans un chaos économique et social».

Quid de l'abstention ?

«C'est un problème récurrent qui s'accentue d'élection en élection. L'abstention témoigne de la défiance que beaucoup de nos concitoyens ont vis-à-vis des élus.

Les élu doivent s'interroger sur le sens de leur action, apporter plus de solutions concrètes, qu'ils soient plus proches de celles et ceux qui les élisent».

Dernier mot du candidat Louis Margueritte :

«Je suis prêt à représenter le territoire durant les cinq prochaines années. Avec Marie-Claude Jarrot, nous sommes le meilleur binôme d'engagement, de compétence et de proximité pour défendre le territoire».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati