MOTARDS EN COLERE - Nouvelle journée de mobilisation en Saône et Loire ce samedi

Mobilisés ce samedi principalement pour contester la mise en place du contrôle technique des 2 et 3 roues motorisés, la manifestation pourrait rassembler entre 300 et 1000 motos. « Même s’il est toujours difficile de mesurer combien de personnes participeront à cette mobilisation, le fait est que nous avons eu énormément de demandes […] cette manifestation était attendue par un grand nombre de motards », nous informe l’un de nos interlocuteurs à la FFMC71. De plus, d’autres fédérations des départements limitrophes pourraient se joindre au cortège, notamment les FFMC du 21, du 25, du 39, du 69 et du 01 ; une délégation de la Fédération des bikers de France pourrait également être de la partie.

« L’ Europe veut nous imposer le contrôle technique mais d’autres pays ont trouvé des alternatives […] Nous souhaitons que ces mesures alternatives soient validées. » poursuit notre interlocuteur, « surtout qu' il faut savoir que seulement 0, 4% des accidents chez les motards sont dûs à des défaillances techniques. » Le point de départ de cette mobilisation est donné comme d'habitude au Pôle moto à Sevrey pour un départ vers 13h45. Une opération escargot visera la RCEA en direction du Creusot, pour un rassemblement prévu à l'Espace Mitterand.

SBR - Photo d'archives JPB