Les élèves des établissements partenaires du parcours et des ateliers photo exposent à la Chapelle du Carmel

Mardi 14 juin à 17h30, la Chapelle du Carmel a accueilli parents et élèves pour l’inauguration de l’exposition réalisée dans le cadre de ‘La photo à l’école’, en présence de Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, Adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, et Brigitte Maurice-Chabard, Directrice des musées Nicéphore Niépce et Vivant Denon.

Les élèves de la classe photo de Jean Lurçat, de l’option photo du collège Robert Doisneau, de l’atelier photo du collège Le Devoir, des écoles Laennec (classe de CM1) et Pierre Vaux de Sassenay (classe de CM1) dans le cadre de projets longs, ou encore quelques adultes de l’hôpital de jour de jeunes adultes (JADE) du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, ont ainsi présenté une partie de leurs travaux.

En plus des médiateurs culturels du musée N. Niépce, deux artistes sont intervenues auprès de certains élèves. Anaïs Boileau auprès de la classe photo de l’école Jean Lurçat (CM1-CM2) avec qui elle a travaillé pendant 1 semaine à la réalisation de diptyques, tandis que Marion Bornaz a encadré l’atelier artistique du collège Robert Doisneau.

Bénédicte Mosnier a pris la parole pour remercier les photographes intervenants, les enseignants, et n’a pas manqué de féliciter les enfants pour leur travail. L’Adjointe à la culture a insisté sur le fait qu’elle est particulièrement heureuse de voir l’implication de tous ces établissements partenaires inscrits dans ces ateliers artistiques situés à proximité et dans une ville qui a vu naître la photographie.

SBR