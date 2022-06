Les étudiants de l'école Media Art de Chalon vous attendent vendredi prochain pour leur vide-grenier des artistes

Le vide grenier des Artistes aura lieu le 24 juin de 12h à 22h, 7 Rue Leschenault de la Tour à Chalon Sur Saône. Il est organisé par l'association d'Etudiants de l'Ecole Média Art Club MADE et ouvert à tous les chalonnais et grand chalonnais.

L'entrée est gratuite, le nombre d'exposant n'est pas connu à ce jour mais c'est essentiellement des stands tenus par les Etudiants et par l'association. Les ventes sont des des créations faites par les Etudiants.

A cette occasion, le Club MADE préparera quelques casses croûtes et boissons. Un groupe d'étudiants du conservatoire devrait également venir jouer pendant cet après midi.

Les bénéfices serviront à L’animation et la promotion de la vie étudiante au sein de l’Ecole Média Art

• La représentation des étudiants auprès de l’administration

• L’organisation d’événements culturels intra et extra-muros

• L’aide matériel et immatériel à ses membres par le biais de partenariats et de services ;

• L’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants

• La promotion de l’EMA au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté et le développement des relations inter-sites.

L'événement est ouvert à tous avec grand plaisir !