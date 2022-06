34e Montgolfiades et Feux de la Saint-Jean à Chalon-sur- Saône les 24 et 25 juin

À Chalon, personne ne s’étonne quand de nombreux ballons ronds et colorés apparaissent subitement dans le paysage de carte postale de la Côte chalonnaise. Parmi les plus grands rassemblements du pays, les Montgolfiades demeurent un rendez-vous qui passionne les pilotes de la France entière et enchante les spectateurs locaux. Pendant que les meilleurs aérostiers s’affronteront amicalement dans une succession de défis sportifs parmi les nuages, petits et grands s’amuseront sur la terre ferme (jeux géants, laser game outdoor, concerts live, exposition dédiée aux montgolfières, etc.) tout en s’émerveillant devant le spectacle proposé par les animations aériennes (parachutistes, pilotes d’ULM, voltige, etc.).

Le samedi soir, à l’occasion de la fête de la Saint-Jean, la Ville de Chalon dressera tables, bancs et nappes pour un immense pique-nique champêtre sur la pelouse de la prairie Saint-Nicolas.

Préparez votre panier repas et venez en famille et entre amis pour partager une soirée conviviale autour du grand bûcher. Au sol, plusieurs montgolfières illuminées dans la pénombre offriront une ambiance féerique à ce dîner d’été qui se conclura idéalement par un beau feu d’artifice.



Programme - Côté jeux et animations samedi 25 et dimanche 26 juin

Glissez sur le toboggan géant et prenez place sur le manège enfantin !

Pêche à la ligne, samedi de 12h à 23h et dimanche de 12h à 20h

Animations et communication par le jeu : jeux géants avec Nov’actions de Toulon-sur-Arroux, samedi et dimanche de 14h à 21h

Laser game : le Laser Game Outdoor est un jeu au cours duquel deux équipes s’affrontent pour remporter la victoire. Le but du jeu ? Viser et toucher un maximum de fois les joueurs de l’équipe adverse sans se faire toucher soi-même ! Véritable jeu vidéo grandeur nature sans impact et sans douleur, samedi de 14h à 20h

Animations aériennes : scrutez parachutistes, voltige aérienne et pilotes d‘ULM

Baptême de doudous : observez les doudous de vos enfants s’envoler en mini montgolfière, samedi à 17h

Fête de la Saint-Jean, samedi 25 juin à partir de 20h

Pique-nique tiré du sac et brasero, samedi 20h

Night glow à 21h30

Feux d’artifice à 22h30