JAZZ COUCHES Vendredi 8 juillet, une soirée entièrement dédiée aux années 70 !

L’orchestre Franck Tortiller présente Back to Heaven Led Zeppelin – Chapter Two

2022 après 2006 et Close to Heaven, a tribute to Led Zeppelin, Franck Tortiller revient à ce groupe londonien qui « a changé le monde du rock en seulement neuf albums. Ce fut une déflagration, une de plus dirait-on, dans la fin des années 60 et début 70. Cette période m’a toujours fasciné, tant par son énergie créatrice que sa propension à renverser les certitudes des sociétés d’après-guerre. »

Un hommage immersion « dans un son, une idée de musique qui peut être joué aussi par des claviers, des cuivres, par des musiciens de jazz. »



Concert sous chapiteau Zone de Loisirs– 20h30

Billetterie en ligne sur jazzacouches.fr