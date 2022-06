Les Open Mike et DFT vous invitent à les rejoindre pour une Fête de la Musique pas comme les autres !

Autour de cet événement qui aura lieu, mardi 21 juin de 14h à 1h du matin ( en non-stop ), sur le parvis de l’Espace des Arts avec de nombreux groupes ou chanteurs solos et 2 têtes d’affiche : Brique Argent et Drapeau vide, c’est une organisation très chalonnaise qui est à pied d’oeuvre ! En effet, Noé, chanteur, entouré pour les Open Mike de Louis Andali, Ethan Chiello, Samuel Raoul, musiciens, respectivement bassiste, pianiste et batteur, s’attachent, tous ensemble, à proposer tout au long de l’année des rendez-vous - en général toutes les deux semaines, sauf en période de vacances - mettant à l’honneur musiciens et chanteurs principalement, Chez Louis, place Saint Vincent et au Bar Niépce, place de l’Hôtel de ville à Chalon-sur-Saône.

Pour la Fête de la Musique, DFT - qui est une association de musique électronique, également pilotée par Noé mais aussi par Amaury Devillier et Emilien Poulet - vient s’associer aux Open Mike. Pour réaliser les affiches de tous ces événements, aussi bien Open Mike que DFT, ils se sont entourés des compétences de Marguerite Dumont, étudiante à l’Ecole d’Art, EMA Fructidor à Chalon-sur-Saône. Cette journée exceptionnelle permettra l’alternance sur scène de présentations de projets personnels de musiciens du Conservatoire du Grand Chalon et d’ailleurs, moments d’improvisation et passage de musiciens et chanteurs amateurs qui souhaitent monter sur scène à cette occasion.

« Venez avec vos instruments ! Cet événement est un moment d’échanges où on va pouvoir jammer ! », précise Noé.

Au programme également : électro rock, folk, musique électro, musique expérimentale, techno, UK. Sur cet événement, Samuel Bruchet sera à la technique et à la lumière, « C’est la rencontre des deux structures, les Open Mike et DFT, la Fête de la Musique nous permet ça », commente Noé avant de poursuivre : « En plus de la programmation, les gens qui viennent jouer vont avoir du temps. Il va y avoir différentes saveurs, ce sera un moment pour rencontrer des styles et des genres ». La scène sera installée sur le parvis de l’Espace des Arts et le public aura la possibilité de se désaltérer et de manger, sur place, au bar-brasserie le Bloc 7.

Les Open Mike (orthographiés ‘Mike’ et non ‘Mic’) sont aujourd’hui vraiment installés sur la place chalonnaise, initiés en fin 2019, le groupe est constitué d’une soixantaine de musiciens et/ou chanteurs se renouvelant pour partie ; le photographe attitré de ces événements n’est nul autre que Maxim Bruchet ; ce sont Maxime Busseret et Clémentine Jeannin qui officient à ce poste pour DFT. Le Conservatoire du Grand Chalon et Chris Music ont toujours, depuis leurs débuts, accompagnés, notamment grâce aux prêts de matériel, les événements organisés tant par Open Mike que par DFT.

2 projets phares viendront ponctuer la soirée : les Stéphanois Brique Argent, pop alternative et Drapeau Vide, chanson électro rock, né de la rencontre de deux artistes Louis et Fantine. A écouter sans modération !

Venez nombreux !

Open Mike et DFT Party, mardi 21 juin de 14h à 1h du matin, parvis de l’Espace des Arts / Bloc 7, avenue Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône.

Plus de renseignements : instagram openmike_chalon et dft_party

SBR