Médaille de Bronze au championnat de France par équipe et ceinture noire pour Clarisse CARILLON !

En effet, pour Clarisse CARILLON, qui est actuellement pensionnaire au pôle Espoir de Dijon, son engagement aux entrainements quotidiens a bien porté ses fruits et c'est avec l'équipe du club élite régional de l'AJBD2125, qu'elle est allé chercher le bronze au championnat de France par équipe Cadettes 1ère Division. 7 combats de haut vol et une ténacité qui lui ont permis de bien tenir son rang dans sa catégorie des -48kg.

Clarisse, qui a débuté le judo très jeune dans le club de Sainte Geneviève des Bois, dans la région Parisienne, a ensuite suivi sa famille, revenue sur leur terre natale et notamment au club de l'Alliance Chagny Sports sous la houlette d'André ROSSIGNOL avant de pousser les portes du Judo Club Chalonnais, club partenaire de l'AJBD2125. Avec son papa Franck, ceinture noire 5ème Dan, qui a un pied dans le coaching de judokas de haut niveau, Clarisse, jeune fille débordante d'énergie, ne cache pas ses ambitions et souhaite atteindre les sommets de sa discipline sportive. En attendant, elle a fait coup double pour cette fin de saison en obtenant tout ce qui fait qu'elle peut désormais porter sa ceinture noire. Du haut de ses 15 ans, Clarisse a ainsi choisi son club d'adoption et son professeur Yann DU CLOSEL pour lui remettre son nouveau grade. Parents, amis et même son Coach de l'AJBD, Julien MAUGARD, étaient tous présents pour ce moment solennelle et toujours émouvant dans la vie d'un Judoka.