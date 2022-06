Intempéries : Groupama agit pour les sinistrés

Un violent épisode de grêle s’est abattu les 3, 4 et 5 juin, notamment sur le département de la Saône-et-Loire. Groupama Rhône-Alpes Auvergne a aussitôt activé son plan d’urgence afin d’accompagner ses clients-sociétaires sinistrés et faciliter leurs démarches.

Pour accélérer la prise en charge et les réparations, l’assureur a déployé des moyens exceptionnels dans le département.

Un centre d’expertise auto et une usine de débosselage temporaires à Chatenoy-le-Royal

Groupama a enregistré plus de 500 sinistres auto pour le seul département de Saône-et-Loire. Les expertises et travaux de réparation sont réalisés depuis le premier jour, mais l’assureur a souhaité renforcer ses moyens pour accélérer le processus. Il a ouvert un centre d’expertise doublé d’une usine de débosselage à Chatenoy le Royal.

Pour les véhicules déclarés non roulants, Groupama a déjà mis en œuvre des visites d’expert à domicile afin de permettre soit une prise en charge pour réparation, soit une indemnisation rapide.

Pour Francis THOMINE, Directeur Général Groupama Rhône-Alpes Auvergne : « Notre rôle est d’apporter des solutions concrètes et rapides aux sinistrés, au plus près de chez eux. Pour faire face au grand nombre de sinistres auto en Saône-et-Loire, nous avons mis en œuvre tous les moyens pour faciliter les démarches et accélérer les processus. Le centre d’expertise et l’usine de débosselage resteront actifs le temps nécessaire pour effectuer toutes les réparations. »

Un bilan provisoire

Des moyens exceptionnels ont été mis en place en soutien aux sinistrés : horaires élargis et renforcement des effectifs en agence et dans les centres de relation client, accompagnement local par les élus-sociétaires, visites à domicile des experts auto et dommages aux biens dès le mardi 7 juin, versement des indemnités dans les 48h, prise en charge du désamiantage des bâtiments…

Groupama Rhône-Alpes Auvergne a enregistré, en date du 15 juin, plus de 8 000 déclarations de sinistres, représentant un coût total prévisionnel de plus de 50 millions d'euros.

La Saône et Loire concentre plus 1000 sinistres pour 3 M€ de dommages prévisionnels.